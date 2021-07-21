«Уходили с криками»: появились подробности о женщине, избившей сына Пьехи

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Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, является многодетной матерью и скандалисткой. Об этом рассказали ее знакомые, сообщает Пятый канал.

Супруга известного футбольного судьи Ирина Безбородова вступила в конфликт с семьей певца. Пострадали ребенок и бабушка.

Мальчик получил сотрясение мозга из-за действий 52-летней жены футбольного судьи Владислава Безбородова Ирины. Семья воспитывает троих детей. Самому младшему сыну четы исполнился год. По предварительной информации, именно его она хотела спасти от сына Пьехи.

Ирина Безбородова переехала в коттеджный поселок «Рощино Вилладж» под Санкт-Петербургом недавно. Теперь ее дом расположен по соседству с семьей бывшей жены певца — Натальи Горчаковой.

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что жена судьи уже была замечена в проявлении агрессивного поведения и применении насилия к окружающим, но не попадала в полицию.

В свою очередь Наталья Горчакова рассказала, что слышала, как Безбородова конфликтует с гувернанткой.

— До их заезда в поселке крики матом не раздавались. Никто не орал на нянь своих детей так, что те тоже с криками уходили. Их — ушла. Слышали это все, — поделилась подробностями девушка.

Соседи Стаса Пьехи по коттеджному поселку напали на его семью, в результате чего пострадал 7-летний сын певца Петя. Инцидент произошел в понедельник, 19 июля. Ребенка избили соседи по коттеджному поселку Рощино под Петербургом. Именно там в последнее время отдыхали бывшая супруга музыканта Наталья Горчакова, ее сын и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась жена футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. 7-летний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но в какой-то момент Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и решил напакостничать: он схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.