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Поклонники заподозрили, что Нюша ждет второго ребенка

София Долганова

Общество
Поклонники заподозрили, что Нюша ждет второго ребенка
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

В среду, 21 июля, певица Нюша опубликовала в свой Instagram-аккаунт клип на песню «Небо знает», в котором появилась с округлившимся животом.

В клипе на песню «Небо знает» артистка предстала в обнаженном виде, показав округлившийся живот. По данным СМИ, исполнительница находится на шестом месяце беременности.

Поклонники сразу стали комментировать «У меня мурашки! Ты серьезно беременна?»; «Поздравляем Нюшу и ее семью! Безумно нравится песня, клип очень необычный, но все расставляет по местам финал»; «Пожалуйста, не пропадай из-за беременности, молю! Мы же тоже твоя вторая семья, очень тебя любим и скучаем!» — написали пользователи Сети.

Весной 2021 года после публикации видео выступления певицы Нюши на премии Glamour Eco Award в Сети появилась неподтвержденная информация о второй беременности 30-летней исполнительницы, однако ее пиар-агент опроверг данные слухи.

Певица Нюша вышла замуж за бизнесмена Игоря Сивова в январе 2017 года. Меньше чем через год у пары родилась дочь. Недавно певица раскрыла полное имя своей дочери, которая родилась у артистки в браке с бизнесменом Игорем Сивовым. Как рассказала звезда, полное имя ее дочки — Серафима-Симба. Именно так девочка записана в документах.

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