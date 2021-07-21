Россиянам разрешили не ставить штампы о регистрации брака в паспортах

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В России отменили обязательные штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет в паспортах. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин в среду, 21 июля.

В документе отмечается, что теперь данные штампы будут ставить в паспортах по желанию россиян.

При этом в документе гражданина России все еще обязательно ставить отметки о регистрации по месту жительства. Кроме того, в паспорт продолжат вносить информацию о снятии с учета и о воинской обязанности, пишет РИА Новости.

Мишустин 16 июля продлил до 90 дней срок действия российских паспортов, подлежащих замене при достижении гражданами возраста 20 и 45 лет.

Согласно новым правилам, подлежащий замене паспорт будет действителен до оформления нового паспорта. Кроме того, срок, в течение которого будет оформляться новый документ, был уменьшен до 30 дней вместо 90. Нормы вступят в силу с момента официального опубликования постановления.