Изменение девиза олимпийцев оценили в Госдуме

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Старый девиз Олимпийских игр был утвержден свыше 100 лет назад. Со временем у спорта появились новые вызовы, к которым относятся допинг и пандемия. Поэтому новый слоган, одобренный Международным олимпийским комитетом, необходимо поддержать. Такую точку зрения высказал президент Федерации керлинга России, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Свищев.

— В настоящее время появляются новые вызовы, в том числе и у спорта. Сейчас мир охватила пандемия, которая дает возможность всему миру сплотиться. Не менее важной проблемой является допинг, с которым необходимо бороться сообща, — сказал депутат.

По его мнению, в новом девизе Олимпийских игр нет ничего плохого. Парламентарий назвал решение о его обновлении правильным. Как подчеркнул Дмитрий Свищев, фраза «Быстрее, выше, сильнее» была актуальной более века назад, однако современные реалии требуют дополнений к формулировке, отмечает телеканал 360.

Обновленный слоган звучит так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Изменение было одобрено 20 июля единогласным решением МОК.