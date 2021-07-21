Тимофей Баженов: Для гармоничного воспитания детей необходимо использовать туристический опыт отдыха

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Тимофей Баженов прокомментировал инициативу Общественной палаты РФ по поддержанию и развитию летнего детского отдыха в период пандемии. Предлагается выдавать льготные кредиты и гранты из федерального бюджета учреждениям, занимающимся отдыхом детей. Телеведущий Тимофей Баженов уверен, что проект поможет возродить традицию детских туристических походов и палаточных лагерей для отдыха.

Лидер общественного движения Тимофей Баженов считает, что современное воспитание стало чрезмерно стерильным:

— Дошло до того, что некоторые родители стали испытывать страх перед элементарной активностью детей на природе, предпочитая занимать их электронными гаджетами. Туристические походы и жизнь на природе воспитывают в детях бережное отношение к окружающей среде. Общение со сверстниками в пути помогает повысить командные и коммуникативные навыки. А преодоление трудностей во время похода воспитывает в детях волю и характер. Такой подход был нормой в лучших традициях детских лагерей «Артек», «Орленок», первых пионерских и скаутских отрядов.

Баженов подчеркивает, что для воспитания физически здорового, образованного и гармонично развитого поколения активный отдых должен быть доступен детям из разных регионов и из семей с разным уровнем достатка. Он считает, что для развития летнего детского отдыха и гармоничного воспитания стоит использовать традиции классического туристического отдыха. Кроме этого, по мнению телеведущего, необходимо ввести в школах уроки экологии, часть из которых проводить в формате выездных уроков или классных часов.

Меры, которые предлагает Общественная палата, помогут учреждениям летнего отдыха детей обновить материально-техническую базу, улучшить инфраструктуру и повысить посещаемость. Проект также предполагает выделение средств на путевки в лагерь для детей, оказавшихся в трудной ситуации. Инициатива Общественной палаты РФ подчеркивает необходимость разработки государственной стратегии и федеральной целевой программы по вопросам отдыха и оздоровления детей.