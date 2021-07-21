В Кремле пока не ознакомились с письмом австрийского мальчика Путину

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Кремле пока не ознакомились с содержанием письма мальчика Маттиаса Брандштеттера из Австрии президенту России Владимиру Путину. Об этом в среду, 21 июля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос журналистов о том, видели ли в Кремле письмо десятилетнего мальчика из Австрии, которое он написал Владимиру Путину.

— Мы пока не знакомы с содержанием этого письма, — приводит ТАСС слова Пескова.

Десятилетний мальчик из Австрии Маттиас Брандштеттер написал письмо Путину с призывом «не терять веру в Европу» и передал его через российского посла. Заявление посольства России в Австрии было опубликовано 21 июля на странице МИД России.

Мальчик рассказал президенту, что очень интересуется Россией и начал изучать русский язык.