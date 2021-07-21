Водитель грузовика открыл стрельбу во время дорожного конфликта на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 12-й километр Карта всех событий

Правоохранительные органы проводят проверку по факту конфликта со стрельбой на 12-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службеГУ МВД России по городу в среду, 21 июля.

По словам представителя ведомства, между водителем грузового автомобиля и несколькими мужчинами, проезжавшими на двух иномарках, произошел дорожный конфликт. В какой-то момент водитель грузовика вышел из себя и выстрелил из травматического оружия в своего оппонента.

В результате конфликта пострадавший получил ранение и был доставлен в больницу, уточнил собеседник «ВМ».

— Стрелявший доставлен полицейскими в территориальный ОМВД для разбирательства, — заключил представитель пресс-службы.

В середине июля конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы во время дорожного спора. Между двумя водителями случилась ссора, в ходе которой один из них начал стрелять из пистолета в воздух. Пострадавших в результате происшествия нет, неизвестный скрылся с места стрельбы.

15 июля правоохранительные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина несколько раз выстрелил в воздух на юго-востоке города. Он сделал это с балкона первого этажа жилого дома. Прибывшие на место полицейские задержали подозреваемого.