Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять человек пострадали в ДТП с машиной дорожных рабочих в Новой Москве

Юлия Курганова

Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с машиной дорожных рабочих в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
41-й километр Киевского шоссеКарта всех событий

Микроавтобус в четверг, 22 июля, врезался в «ГАЗель» дорожных рабочих в Новой Москве. Есть пострадавшие.

ДТП случилось на 39-м километре Киевского шоссе. Пострадали от трех до семи человек.

По предварительным данным, несколько человек зажаты в салоне искореженного микроавтобуса. На место едут экстренные городские службы, передает РЕН ТВ.

«Вечерней Москве» источник в экстренных службах сообщил, что на 41-м километре Киевского шоссе автомобиль Мерседес наехал на грузовую машину Валдай. Зажат один человек.

Остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Позже стало известно, что в аварии пострадали пять человек.

Вечером в среду, 21 июля, автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве. После аварии ребенка госпитализировали с ссадинами живота и головы.

Читайте также:
пострадавшиеНовая МоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте