Пять человек пострадали в ДТП с машиной дорожных рабочих в Новой Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

41-й километр Киевского шоссе Карта всех событий

Микроавтобус в четверг, 22 июля, врезался в «ГАЗель» дорожных рабочих в Новой Москве. Есть пострадавшие.

ДТП случилось на 39-м километре Киевского шоссе. Пострадали от трех до семи человек.

По предварительным данным, несколько человек зажаты в салоне искореженного микроавтобуса. На место едут экстренные городские службы, передает РЕН ТВ.

«Вечерней Москве» источник в экстренных службах сообщил, что на 41-м километре Киевского шоссе автомобиль Мерседес наехал на грузовую машину Валдай. Зажат один человек.

Остальные обстоятельства происшествия уточняются.

Позже стало известно, что в аварии пострадали пять человек.

Вечером в среду, 21 июля, автомобиль сбил пятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Москве. После аварии ребенка госпитализировали с ссадинами живота и головы.