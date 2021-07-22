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Более 1,8 миллиона оценок поставили москвичи городским новациям за год

Юлия Курганова

Город
Более 1,8 миллиона оценок поставили москвичи городским новациям за год
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Свыше 1,8 миллиона оценок поставили городским новациям жители Москвы, участники проекта «Активный гражданин» за год работы рубрики «Пульс столицы». Об этом сообщила в среду, 21 июля, пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».

В данной рубрике москвичи узнают полезную информацию о развитии столицы и могут сразу же после прочтения поставить оценку той или иной городской новинке. Всего за время существования рубрики высший балл жители Москвы поставили более 1,2 миллиона раз.

Отмечается, что в «Пульсе столицы» пользователи оценивают интересные факты о Москве с помощью смайлов-эмодзи, эквивалентных оценке от одного до пяти.

Так, москвичи оценили развитие инфраструктуры и услуг в городе, организацию спортивных мероприятий, проведение образовательных и инновационных программ и многое другое. Среди вопросов, которые получили самые высокие оценки, — комфортабельность трамваев «Витязь-Москва» (4,6 балла) и новых поездов Московского метрополитена (4,62 балла). Также жители особо отметили международные успехи Москвы (4,61 балла) и городские прогулки в парках и усадьбах (4,59 балла).

В честь дня рождения рубрики в проекте «Активный гражданин» проходит голосование по ее развитию. Участники проекта должны выбрать, какие направления и темы следует добавить в рубрику. Дополнительно москвичи могут предложить свои идеи, как необходимо ее улучшить.

Раздел с социальными разработками появился на «Карте инновационных решений». В него добавили более 100 разработок в социальной области с применением искусственного интеллекта, программ дополненной реальности или инклюзивного оборудования. Принять участие в столичном проекте может любая компания России.

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