Более 1,8 миллиона оценок поставили москвичи городским новациям за год
Свыше 1,8 миллиона оценок поставили городским новациям жители Москвы, участники проекта «Активный гражданин» за год работы рубрики «Пульс столицы». Об этом сообщила в среду, 21 июля, пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления».
В данной рубрике москвичи узнают полезную информацию о развитии столицы и могут сразу же после прочтения поставить оценку той или иной городской новинке. Всего за время существования рубрики высший балл жители Москвы поставили более 1,2 миллиона раз.
Отмечается, что в «Пульсе столицы» пользователи оценивают интересные факты о Москве с помощью смайлов-эмодзи, эквивалентных оценке от одного до пяти.
Так, москвичи оценили развитие инфраструктуры и услуг в городе, организацию спортивных мероприятий, проведение образовательных и инновационных программ и многое другое. Среди вопросов, которые получили самые высокие оценки, — комфортабельность трамваев «Витязь-Москва» (4,6 балла) и новых поездов Московского метрополитена (4,62 балла). Также жители особо отметили международные успехи Москвы (4,61 балла) и городские прогулки в парках и усадьбах (4,59 балла).
В честь дня рождения рубрики в проекте «Активный гражданин» проходит голосование по ее развитию. Участники проекта должны выбрать, какие направления и темы следует добавить в рубрику. Дополнительно москвичи могут предложить свои идеи, как необходимо ее улучшить.
Раздел с социальными разработками появился на «Карте инновационных решений». В него добавили более 100 разработок в социальной области с применением искусственного интеллекта, программ дополненной реальности или инклюзивного оборудования. Принять участие в столичном проекте может любая компания России.