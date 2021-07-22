Около 20 расчетов выехали на тушение пожара в доме на западе Москвы

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Россия, Москва, улица Шолохова, 14 Карта всех событий

На территории столичного района Ново-Переделкино, на западе Москвы загорелась квартира в жилом доме. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание случилось в квартире на 16-м этаже, в доме по улице Шолохова, 14.

— К месту происшествия следуют около 20 пожарных расчетов, спасатели, четыре машины скорой помощи, руководство МЧС города, — отметил собеседник издания.

Горят балконы 15, 16 и 17 этажей в двух подъездах. Пожару присвоен ранг 1-БИС.

Площадь возгорания 50 квадратных метров.

Позже стало известно, что в пожаре пострадали два человека, горели квартира и шесть балконов.

Ночью в четверг, 22 июля, пожар потушили в жилом доме на Новом Арбате. Были эвакуированы 12 человек.