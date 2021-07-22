В немецком издании рассказали о разрушенной Россией мечте Европы

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Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия. Он отметил, что прежние политические представления уже не соответствуют действительности, поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с РФ.

Крумм добавил, что у ЕС и ФРГ не существует альтернативы, кроме как выстраивать отношения «с самой большой страной на земле» — как партнером, конкурентом или даже противником.

Он назвал три ключевых предположения, которые нужно пересмотреть из-за существующей напряженности и на которых основывалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, эта страна в состоянии политического и экономического упадка и долгосрочные риски в сфере безопасности не высоки. Все это уже не так.

Также под сомнением, случится ли и когда-нибудь коллапс экономики в России, который часто предсказывали. А это делает сомнительным предположение о том, что санкции являются эффективным средством для изменения курса Москвы. Хотя они усилили давление на российскую экономику, но на самом деле она достаточно стабильна, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой.

Крумм подчеркнул, что Кремль готов бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе из чувства справедливости. А подобное развитие событий не соответствует интересам Германии и ЕС.

В качестве первого шага он обозначил формулирование Европой собственных интересов в сфере безопасности.

Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и снова обратит взор на Запад, не исполнится, заключил Крумм. Внутреннее и внешнее развитие РФ, которые вызывают отторжение в Евросоюзе и Соединенных Штатах, изумило и Восток, и Запад, сообщается в статье издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Российские политики много раз заявляли о бессмысленности политики санкций против РФ. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономические ограничения не достигают цели, и Кремль продолжит ориентироваться на свои интересы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что западные санкции стимулируют развитие экономики страны. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.

Такой же позиции придерживаются и некоторые европейские политики. Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель раскритиковал санкционную политику ФРГ в отношении РФ. Он считает, что это нанесло ущерб не только России, но и Германии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что антироссийские санкции являются неразумной политикой. Он призвал активно сотрудничать с Москвой в сфере торговли.

25 июня лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить новые санкции в отношении России. Они хотят ввести в том числе экономические санкции в отношении РФ. Кроме того, совет ЕС на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.