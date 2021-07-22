Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В немецком издании рассказали о разрушенной Россией мечте Европы

Юлия Курганова

Политика
В немецком издании рассказали о разрушенной Россией мечте Европы
Фото: flickr/european_parliament

Глава венского представительства Фонда Фридриха Эберта Райнхард Крумм рассказал о европейской мечте, которую разрушила Россия. Он отметил, что прежние политические представления уже не соответствуют действительности, поэтому для сохранения безопасности Евросоюзу придется вести переговоры с РФ.

Крумм добавил, что у ЕС и ФРГ не существует альтернативы, кроме как выстраивать отношения «с самой большой страной на земле» — как партнером, конкурентом или даже противником.

Он назвал три ключевых предположения, которые нужно пересмотреть из-за существующей напряженности и на которых основывалась прежняя политика: отношения с Россией стабильны, эта страна в состоянии политического и экономического упадка и долгосрочные риски в сфере безопасности не высоки. Все это уже не так.

Также под сомнением, случится ли и когда-нибудь коллапс экономики в России, который часто предсказывали. А это делает сомнительным предположение о том, что санкции являются эффективным средством для изменения курса Москвы. Хотя они усилили давление на российскую экономику, но на самом деле она достаточно стабильна, что сопровождается ростом цен на нефть и твердой макроэкономической политикой.

Крумм подчеркнул, что Кремль готов бросить вызов Западу и идти на риск, в том числе из чувства справедливости. А подобное развитие событий не соответствует интересам Германии и ЕС.

В качестве первого шага он обозначил формулирование Европой собственных интересов в сфере безопасности.

Мечта о том, что Россия из-за политических и экономических трудностей пойдет на попятную и снова обратит взор на Запад, не исполнится, заключил Крумм. Внутреннее и внешнее развитие РФ, которые вызывают отторжение в Евросоюзе и Соединенных Штатах, изумило и Восток, и Запад, сообщается в статье издания Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Российские политики много раз заявляли о бессмысленности политики санкций против РФ. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что экономические ограничения не достигают цели, и Кремль продолжит ориентироваться на свои интересы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что западные санкции стимулируют развитие экономики страны. По его словам, в случае введения новых ограничений Россия ответит такими же методами.

Такой же позиции придерживаются и некоторые европейские политики. Официальный представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель раскритиковал санкционную политику ФРГ в отношении РФ. Он считает, что это нанесло ущерб не только России, но и Германии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что антироссийские санкции являются неразумной политикой. Он призвал активно сотрудничать с Москвой в сфере торговли.

25 июня лидеры Евросоюза поручили Боррелю подготовить новые санкции в отношении России. Они хотят ввести в том числе экономические санкции в отношении РФ. Кроме того, совет ЕС на год продлил санкции за воссоединение Крыма с Россией. Меры были продлены в рамках стратегии, принятой в 2014 году после того, как Крым стал частью России. Программа была направлена на непризнание иностранными государствами воссоединения полуострова с РФ.

Читайте также:
мечтыГерманияРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте