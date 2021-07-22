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Невролог рассказал об опасном последствии COVID-19

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Невролог рассказал об опасном последствии COVID-19
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Коронавирус может запустить механизм преждевременного старения у человека. Чтобы избежать его, следует правильно питаться, поменьше нервничать и заниматься спортом. Об этом во Всемирный день мозга, 22 июля, рассказал невролог Эркин Шамсиев.

— К сожалению, коронавирусная инфекция, попадая в организм человека, может вызвать не только тромбоз легких, но и запустить другие нежелательные процессы, например, преждевременное старение. Это связано как с нервным истощением на фоне стресса из-за болезни — зараженный человек морально выгорает, у него появляются фобии, страхи, — так и с естественным влиянием вируса на организм, — сообщил он.

При поражении вирусом легких, кислорода в мозг поступает меньше. Из-за этого у пациентов возникает заболевание энцефалопатия — дистрофическое изменение ткани мозга, приводящее к нарушению его функций.

По словам невролога, потеря обоняния при COVID-19 также связана именно с мозгом. Происходит поражение обонятельного нерва — первого черепно-мозгового нерва, чьи ядра находятся в головном мозге.

Шамсиев уверен, что процесс преждевременного старения может остановить сам человек. Для этого нужно помочь своему иммунитету.

— Необходимо заниматься плаванием, спортом, фитнесом, правильно питаться, избавляться от лишнего веса, бывать больше на свежем воздухе, отказаться от сигарет и алкоголя; если человек страдает авитаминозом, больше есть овощей и фруктов. Иными словами — самостоятельно заняться коррекцией ослабленного иммунитета и улучшить качество жизни, что позволит предотвратить процесс, ведущий к преждевременному старению, — рассказал он РИА Новости.

Всемирный день мозга учрежден Всемирной федерацией неврологии в 2014 году. Его ежегодно отмечают 22 июля.

В мае главный внештатный невролог Минздрава РФ Михаил Мартынов рассказал, какие заболевания могут усугубить течение COVID-19. Среди них церебральный инсульт, инфекционные заболевания центральной нервной системы и аутоиммунные поражения.

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