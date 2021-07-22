Невролог рассказал о возможных последствиях COVID-19 для «сов» и «жаворонков»

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«Жаворонки», бодрствующие утром и днем люди, и «совы», активные в вечернее и ночное время, могут поменяться местами из-за последствий коронавируса. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал невролог Эркин Шамсиев.

У людей после COVID-19 иногда возникает энцефалопатия — дистрофическое изменение ткани мозга, приводящее к нарушению его функций.

— В связи с этим у человека нередко возникают нежелательные реакции: нарушаются сон и засыпание, деформируется система бодрствования, то есть «совы» могут стать «жаворонками», и наоборот, — отметил специалист.

Пациентам в таком случае назначают еще и седативные препараты, помогающие бороться уже с психическими проблемами.

— Когда человек заражается коронавирусом, он сдает тесты на ПЦР, на антитела, делает КТ легких, затем — ЭКГ и многие другие процедуры. То есть проходит так называемую пертурбацию, не иначе как огонь, воду и медные трубы, — заявил врач.

Чтобы восстановить душевное равновесие и избавиться от проблем со сном, человеку необходимо укрепить свой иммунитет. Стоит заняться спортом, правильно питаться и, если есть возможность, исключить сигареты и алкоголь, передает РИА Новости.

22 июля ежегодно отмечается Всемирный день мозга. Этот праздник учрежден в 2014 году Всемирной федерацией неврологии.

Эркин Шамсиев также рассказал об опасном последствии COVID-19. По его мнению, коронавирус может вызвать преждевременное старение.