Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог назвала притягивающие деньги знаки зодиака

Михаил Алимов

Общество
Астролог назвала притягивающие деньги знаки зодиака
Кадр из мультфильма «Скрудж МакДак и деньги» / 1967

Чтобы стать миллионером необходимы желание и энергия. Но также облегчит путь к богатству рождение в правильное время, которое отнесет к определенному знаку зодиака. Парапсихолог Оксана Лукина составила гороскоп, в котором рассказала о четырех знаках, способных притягивать к себе деньги.

Козероги (22 декабря — 19 января)

Козероги не мыслят своего существования без денег и умеют их тратить. Они трудолюбивы и не зацикливаются на них полностью. При этом им не составляет особого труда их зарабатывать, потому что купюры буквально сами стремятся к ним в кошелек.

Девы (23 августа — 22 сентября)

Девы — одни из самых богатых знаков зодиака. Они умеют откладывать и обращаться с деньгами. Бытует мнение, что среди представителей этого знака больше всего миллионеров. И парапсихолог с этим согласна. Она уверена, что Девы каждое утро смотрят топ самых богатых людей мира и стараются соответствовать. Кроме того, они очень любознательны и скромны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы — очень удачливые люди. Очень часто именно они выигрывают в лотерею миллионы, квартиры или машины. В бизнесе и азартных играх фортуна тоже улыбается им. При этом они очень экономные и предпочтут иметь много денег на счету, нежели сиюминутно потратить их на какой-нибудь каприз.

Водолеи (20 января — 19 февраля)

Водолеям поможет достичь богатства креативное и нестандартное мышление. Они очень неординарны и порой сами удивляются тому, что может получиться после их действий. Лукина советует им проявить осторожность, потому что деньги они тратить умеют и любят. Водолеи могут с легкостью спустить весь свой значительный гонорар за один раз, чего лучше избегать. Эксперт советует вложиться в собственные творческие навыки — они помогут им зарабатывать еще больше, передает Teleprogramma.pro.

Недавно специалисты назвали талисманы, которые притянут богатство, если их носить с собой. Среди них редкие монеты и купюры, корень хрена и магические амулеты.

Читайте также:
деньгипарапсихологзнаки зодиака
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте