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Эксперты Роскачества нашли женское белье, не отвечающее требованиям безопасности

Михаил Алимов

Общество
Эксперты Роскачества нашли женское белье, не отвечающее требованиям безопасности
Фото: Скриншот с видео на youtube канала «Halsey»

Эксперты Роскачества исследовали 20 брендов женского нижнего белья, продающегося в России. Из них половина — не соответствует требованиям по безопасности. Большая часть небезопасных изделий приходится на зарубежные бренды, сообщает организация.

— Результаты показали, что половина из исследованных товаров (трусы) не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом большинство нарушителей — зарубежного производства, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама, — говорится в сообщении.

К девяти товарным маркам у организации претензий не возникло. Это три торговых марки, продукция которых произведена в России, три в Шри-Ланке и по одному в Китае, Вьетнаме и Бангладеше.

У четырех эксперты выявили неустойчивую окраску, у одних — серьезные расхождения фактического состава товара с этикеткой, еще в одном исследованном бренде оказалось сильно превышено количество стирола — вредного вещества, при длительном воздействии оказывающее кожно-раздражающее действие. Негигроскопичны восемь зарубежных и один российский бренд — они не способны поглощать и удерживать влагу. Плохо пропускает воздух еще один бренд, написано в исследовании организации.

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