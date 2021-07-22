Бесплатный показ мультфильма «Лука» пройдет в Музее Победы

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы 22 июля в рамках киноклуба «Поклонка» приглашает взрослых и детей на бесплатный показ мультфильма «Лука», созданный студией Disney.

Перед началом просмотра со зрителями о фильме побеседует ведущий мероприятия, киновед Геннадий Ходос. «Лука» стал режиссерским дебютом аниматора Энрико Касароса. В мультфильм он вложил много личного —воспоминания о летнем времени. Прекрасно придуман образ главного героя — мальчика Луки, вызывающий ассоциации с «Человеком-амфибией» и героем «Формы воды» Гильермо Дель Торо.

Зрители отправятся в путешествие на солнечные берега Италии 1950-х годов и в удивительный мир морских существ.

Мальчик Лука Пагуро замечательно проводит время со своим новым другом Альберто Скорфано на берегу моря итальянской Ривьеры. Лука и Альберто скрывают один секрет — они оба морские существа из мира, расположенного под поверхностью воды. Фильм стал посвящением композитору Эннио Морриконе, который должен был написать музыку к фильму.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.