В Минздраве Подмосковья рассказали об уходе за недоношенными малышами

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Сотрудники перинатальных центров на территории Московской области в случаях, когда роды происходят преждевременно, оказывают малышу необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Для этого медицинские учреждения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. Такую информацию предоставила заместитель министра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

— Большую значимость имеет то, какой вес имеет малыш и на каком сроке беременности произошли роды. В этих случаях применяются различные технологии, а также создаются необходимые условия для того, чтобы младенец мог дальше расти крепким и здоровым, — пояснила Светлана Лазарева.

По ее словам, в зависимости от тяжести состояния малыша могут перевести на ИВЛ и поместить в специальное приспособление, куда автоматически подается кислород и где ведется поддержание оптимальной температуры.

— Наши специалисты делают все возможное, чтобы мамы принимали активное участие в выхаживании младенца, даже если он находится в реанимации, — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Подмосковья.

Например, в Московском областном перинатальном центре в Балашихе функционирует крупный реанимационный выездной центр. Специалисты выездных бригад оказывают быструю медицинскую помощь, отмечает РИАМО. В случае необходимости они организуют эвакуацию младенца в перинатальный центр из родильного дома.