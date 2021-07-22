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За сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в России выявили 24 471 новый случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Почти 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние сутки также было зафиксировано 796 летальных исходов. Полностью выздоровели после прохождения лечения 22 660 пациентов.

За сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За прошедший день в столице заболело 4287 человек.

За сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавирусаФото: Стопкоронавирус.рф

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета накануне открытия Олимпиады-2020, Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация. Чтобы привить 70 процентов жителей Земли, потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.

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