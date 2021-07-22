За сутки в России выявили 24 471 новый случай коронавируса

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в России выявили 24 471 новый случай заболевания коронавирусом в 85 регионах. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Почти 10 процентов заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние сутки также было зафиксировано 796 летальных исходов. Полностью выздоровели после прохождения лечения 22 660 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За прошедший день в столице заболело 4287 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Выступая на 138-й сессии Международного олимпийского комитета накануне открытия Олимпиады-2020, Гебрейесус подчеркнул, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация. Чтобы привить 70 процентов жителей Земли, потребуется 11 миллиардов доз вакцин, причем обеспечить их нужно срочно. Однако «беспрецедентный кризис требует беспрецедентных мер», заявил глава ВОЗ.