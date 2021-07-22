Человек выжил после падения с моста в деревне Кузнечики в Новой Москве

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Щаповское Карта всех событий

Человек упал с моста в Новой Москве. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в деревне Кузнечики (поселение Щаповское — прим. «ВМ»). Подробности произошедшего выясняются.

— Пострадавший выжил. Его доставили в больницу, — заключил источник.

Недавно, 20 июля, также сообщалось о случае падения с высоты. При проведении строительных работ на востоке столицы двое рабочих упали с десятого этажа.