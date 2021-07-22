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Участок улицы Станиславского перекроют для съемок кино 31 июля

Иван Юминов

Город
Участок улицы Станиславского перекроют для съемок кино 31 июля
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Станиславского Карта всех событий

Часть улицы Станиславского в центре Москвы перекроют из-за киносъемок 31 июля. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 22 июля.

— 31 июля с 13:00 до 19:00 будет перекрыт участок улицы Станиславского от дома 4 до дома 8. Это связано с проведением киносъемок, — рассказали в ведомстве.

На участке будут действовать кратковременные перекрытия до пяти минут, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В конце июня сообщалось, что движение на Волгоградском проспекте в районе станции метро «Текстильщики» ограничат с 5 июля в связи с проведением инженерных работ.

Участок улицы Станиславского перекроют для съемок кино 31 июляФото: Telegram / Дептранс. Оперативно
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