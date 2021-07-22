Россия назвала водную блокаду Крыма местью со стороны Украины

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Перекрытие официальным Киевом поставок пресной воды в Крым является местью Украины за политическую позицию жителей полуострова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры России.

— Перекрытие канала жизнеобеспечения Крымского полуострова имело своей целью моральное давление на местных жителей полуострова и их понуждение из-за опасения за жизнь и здоровье свои и своих близких к изменению политической позиции большинства населения, высказавшего свое мнение на референдуме в марте 2014 года. Фактически речь идет о мести за выражение политической позиции сотен тысяч жителей, — подчеркнули в надзорном ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что в апреле 2014 года после воссоединения Крыма с Россией Украина в одностороннем порядке перекрыла источник подачи пресной воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

Там также уточняется, что украинская сторона поставила крымчан перед фактом без предупреждения.

Согласно оценке России, перекрытие источника пресной воды, который покрывал до 85 процентов потребностей, нанесло крымскому населению гуманитарный, экологический и экономический ущерб. Кроме того, маломобильные люди — инвалиды, пенсионеры, беременные женщины — оказались в условиях ухудшенного существования.

Россия ходатайствует в ЕСПЧ об обеспечительных мерах, которые обязали бы Украину немедленно прекратить перекрытие воды, передает РИА Новости.

Российская Федерация 22 июля пожаловалась на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в истории и подала ходатайство о ряде обеспечительных мер.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.