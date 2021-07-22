Елена Кац: Мнения жителей все лучше учитываются в ходе благоустройства дворов

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Мнения и предложения жителей многоквартирных домов находят все более точное отражение при проведении благоустройства дворов. Об этом заявила главный врач Детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат и координатор «Совета Матерей ВАО» Елена Кац в ходе круглого стола, посвященного обустройству общественных пространств. Обсуждение, в котором приняли участие жители районов Вешняки, Ивановское и Новогиреево, представители правительства Москвы, эксперты, прошло в Штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47.

— За последнее время мы организовали несколько рейдов, в ходе которых оценили состояние детских и спортивных площадок, зон отдыха, — сказала Елена Кац. — Практически в каждом случае состоялся диалог с жителями, которые высказывали пожелания по проведению работ. В основном это касается устаревшего оборудования и изношенных покрытий, которые могут представлять потенциальную опасность, особенно для детей. Хочу напомнить, что существует Национальный стандарт обустройства таких площадок. Мы развиваем механизмы контроля, в том числе и со стороны самих жителей, чтобы состояние оборудования, малых форм и других элементов досуговой структуры отвечало нормативным требованиям.

Подобные инициативы полностью соответствуют стратегической программе развития Москвы «Лучший город Земли», которую представил Сергей Собянин на июньской городской конференции «Единой России». Раздел программы мэра под названием «Лучший город, в жизни которого участвует каждый горожанин» сообщает, что только через портал «Наш город» жители смогли решить 4,8 млн актуальных вопросов; на портал «Активный гражданин» поступило 156 млн предложений москвичей; 2900 предложений горожан, поступивших на платформу «Город идей», уже реализованы. Плюс 400 тыс. замечаний москвичей в ходе общественных обсуждений серьезно повлияли на реализацию городских градостроительных инициатив. В планах города — развивать эти инструменты.

Елена Кац также подчеркнула, что жители должны участвовать не только в формировании программ благоустройства общественных пространств, но и иметь возможность контролировать ход работ. По ее мнению, только в этом случае можно гарантировать качество и соблюдение графиков.

Необходимость общественного контроля, по мнению Елены Кац, существует не только в сфере благоустройства. Ранее она провела встречи с жильцами и старшими многоквартирных домов, на которых обсуждалось привлечение жителей к мониторингу работ по капитальному ремонту.