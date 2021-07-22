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Мужчина попал в реанимацию после пьяной ссоры с собутыльником на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина попал в реанимацию после пьяной ссоры с собутыльником на юго-востоке Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, улица Маршала Ерёменко, 5к1 Карта всех событий

Москвич получил ножевое ранение в ходе пьяной ссоры на юго-востоке столицы. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 21 июля рядом с домом № 5 на улице Маршала Еременко. Мужчины коротали время, распивая алкоголь. В какой-то момент между ними возник конфликт. Один из участников ссоры схватился за нож и нанес своему оппоненту два удара в область груди.

Потерпевшего доставили в реанимационное отделение больницы.

Правонарушителя задержала полиция. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Похожий случай произошел 21 июля. Пьяный 24-летний мужчина до смерти забил свою бабушку на востоке Москвы.

МоскваУмышленное причинение тяжкого вреданожевые ранения
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