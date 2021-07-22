«Большая победа»: эксперты оценили сделку ФРГ и США по «Северному потоку — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Совместное заявление на тему проекта «Северный поток — 2» опубликовали власти Соединенных Штатов и Германии. Директор по программам России и стран СНГ при Германском совете по внешней политике Александр Рар рассказал, как в Берлине отреагировали на заключение сделки с Вашингтоном.

Для начала, уточнил эксперт, в Германии обрадовались тому, что не произойдет дальнейшего конфликта с США. По мнению Рара, в данном вопросе немцы ставят на дальний план интересы Украины. Как подчеркнул политолог, вопрос шел о том, насколько отношения Вашингтона и Берлина могут пострадать от введения санкций для западных компаний.

По словам эксперта, сделку в Германии восприняли на позитивном уровне. Данное соглашение стало большим плюсом в политике Ангелы Меркель.

— Многие считают, что канцлер ФРГ одержала огромную победу, потому что она смогла пойти на примирение с Соединенными Штатами Америки, а те в свою очередь поняли и приняли немецкие аргументы, — пояснил Александр Рар.

Он также добавил, что большая часть немцев поддерживает сотрудничество с Россией, отмечает News.ru.

Тем временем ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков поддержал мнение о том, что соглашение между Германией и США по поводу «Северного потока — 2» является позитивной новостью для России. Это дает шанс исключить возможность «политических» манипуляций по этому поводу.

— Германии во время переговоров удалось отстоять «Северный поток — 2». Главная интрига заключалась в том, смогут ли Соединенные Штаты заставить Европу разработать отдельный правовой режим функционирования данного газопровода, — пояснил аналитик.

По его мнению, теперь он будет работать по общему европейскому законодательству, поэтому его нельзя будет останавливать по политическим мотивам, отмечает ИА «НСН».

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».