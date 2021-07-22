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Пенсионерку с признаками изнасилования обнаружили в парке на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Пенсионерку с признаками изнасилования обнаружили в парке на юге Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Пожилую женщину со следами изнасилования обнаружили на юге столицы. Об этом в четверг, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, женщину 1957 года рождения нашли в бессознательном состоянии на территории Бирюлевского дендропарка с визуальными признаками изнасилования.

Позже потерпевшую доставили в одну из городских больниц.

Правоохранители проводят доследственную проверку по факту случившегося.

— В ходе осмотра места происшествия обнаружена пустая бутылка из-под крепкого алкогольного напитка. Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего и лица, причастного к совершению преступления, — заключила Иванова.

Недавно «ВМ» писала о похожем случае: в центре Москвы мужчина напал на 60-летнюю женщину и попытался изнасиловать ее. Тогда потерпевшей удалось оказать сопротивление злоумышленнику. Вскоре он был задержан.

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