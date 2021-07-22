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Музей Победы расскажет об олимпийских чемпионах-фронтовиках

Ольга Маркова

Развлечения
Музей Победы расскажет об олимпийских чемпионах-фронтовиках
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Музей Победы приглашает посетителей в пятницу, 23 июля, послушать радиопередачи об олимпийских чемпионах — участниках Великой Отечественной войны. Специальные радиолекции приурочены к началу Олимпийских игр в Японии.

Гости музея узнают о судьбах прославленного советского тяжелоатлета Аркадия Воробьева, борца Анатолия Парфенова, гимнаста Виктора Чукарина. За их плечами были тяжелые военные годы: ожесточенные бои, ранения, плен и концлагеря. Несмотря на это, они нашли в себе силы штурмовать новые высоты в спорте. Посетители услышат рассказ не только о спортивных достижениях фронтовиков, но и об их военных подвигах.

Передачи будут звучать в главном здании музея каждый час с 10:00 до 19:00, сообщает пресс-служба музея.

В воскресенье, 25 июля, Музей Победы зовет гостей на праздничную программу, приуроченную ко Дню военно-морского флота. На открытых площадках пройдут специальные экскурсии, где гостям расскажут о самых ярких страницах истории советского флота. А в Зале Полководцев состоится концерт в рамках патриотического фестиваля детского творчества «Журавли Победы».

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