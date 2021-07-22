Медведев заявил, что развитию технологий в России противодействуют из-за рубежа

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Россия во время развития технологий сталкивается с системным противодействием из-за рубежа. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по технологическому развитию страны.

По его словам, Запад напрямую ограничивают для РФ доступ к инструментам, которые могли бы повлиять на рост экономики. Он подчеркнул, что направленные против РФ действия также приводят к сокращению научных контактов. Медведев добавил, что для обеспечения инновационного развития в подобных условиях необходимо правильно расставлять приоритеты и быть настойчивыми.

Он уточнил, что нужно заниматься созданием информационной системы, которая будет отслеживать все российские высокотехнологичные решения. По его мнению, подобная платформа позволит избежать дублирования при решении технологических задач.

— Нужно подумать над созданием информационной системы по отслеживанию отечественных высокотехнологичных решений. Пока такой общей системы у нас нет, поэтому весьма часто происходят несостыковки и дублирование тех или иных технологических задач, — сообщил Медведев.

Он уточнил, что на данный момент ученые работают в этом направлении, что находит отражение в сфере технологической политики, пишет ТАСС.

В конце июня Минобрнауки опровергло разработку программы по созданию чипов для мозга. Заявление было сделано после того, как в СМИ появилась информация, что РАН совместно с МГУ имени Ломоносова начали разработку федеральной программы «Мозг, здоровье, интеллект, инновации на 2021–2029 годы» по развитию технологий нейроинтерфейсов.