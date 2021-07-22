В МИД РФ оценили перспективы транзита газа через Украину

Фото: МИД РФ

Транзит российского газа через Украину после 2024 года будет идти, если на это будет спрос. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, сотрудничество России с Европой выдержало испытание временем. Грушко также позитивно оценил перспективы транзита российского газа после 2024 года.

— По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит — это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях, — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва уверена в непредвзятости европейских партнеров: они руководствуются собственными потребностями, а не навязанными геополитическими соображениями, пишет газета «Известия».

До этого руководство «Нафтогаза» Украины предположило, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. В компании отметили, что РФ использует газ в качестве геополитического оружия против соседней страны и всего региона, а для обеспечения своей энергобезопасности Украина должна стать членом НАТО.

Накануне стало известно, что США и ФРГ заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран». Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала сделку Германии и США по строительству газопровода «Северный поток — 2» хорошим шагом вперед. Она отметила, что, несмотря на положительный эффект нынешнего соглашения, сделка, касающаяся трубопровода, не устраняет расхождений в позициях Германии и Штатов.