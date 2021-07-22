Названы имена, обладатели которых могут построить идеальную семью

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Эксперты назвали имена, которые обладают идеальной совместимостью для создания крепкого семейного союза.

Игорь и Ольга

Игорь — романтик, который не скупится на комплименты и приятные сюрпризы. В качестве партнерши он выбирает эффектную и обворожительную девушку, для которой будет готов снимать с небосклона звезды.

Ольга отличается женственностью и жизнелюбием. Она пристально следит за своей внешностью и обожает очаровывать мужчин. С удовольствием получает подарки. Ольга будет ценить мужчину, способного совершить для нее подвиг.

Борис и Лера

Борис наделен мужеством и силой, однако ему не безразлично мнение окружающих. Он обладает великодушием и часто совершает широкие жесты. Мужчина с именем Борис будет дарить избраннице дорогие подарки. Обычно он хорошо зарабатывает, однако не склонен к накопительству, что иногда подрывает финансовое благополучие семьи.

Лера — ранимая и чуткая девушка, которая способна оценить щедрый жест партнера. Она обладает общительным и веселым нравом, который придется по душе избраннику по имени Борис..

Михаил и Елена

Михаил надежен и наделен качествами лидера. Он будет внимателен к жене и детям и возьмет ответственность за благополучие семьи. Он с удовольствием решится на подвиги ради избранницы. Ему нравится быть объектом гордости.

Елена стремится стать эффектной и запоминающейся. Она будет стремиться вдохновлять партнера. Обладательница этого имени стремится к идеальным отношениям, которые ей легко будет построить с Михаилом.

Юрий и Алиса

Юрий — романтик, готовый прийти на помощь возлюбленной. Он мечтатель, однако умеет достигать цели. Свое возлюбленной она готов писать стихи.

Алиса непредсказуемая и загадочная. Она заинтриговывает мужчину и каждый раз открывается ему с новой стороны. Алиса может стать для Юры настоящей музой.

Дмитрий и Александра

Дмитрий отличается целеустремленностью и трудолюбием. Для него ценны в партнерше эффектная внешность, ум и преданность. Она готов ради любимой на жертвы, если будет чувствовать от нее взаимные чувства.

Александра имеет острый ум и высокий уровень нравственности. Она сможет поддержать избранника в трудной ситуации и готова прийти на помощь. Именно такая партнерша станет идеальной спутницей для Дмитрия, пишет Пятый канал.