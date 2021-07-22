Минздрав подготовил рекомендации по оказанию психологической помощи болеющим COVID-19

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Минздрав России подготовил рекомендации по оказанию психолого-психиатрической помощи пациентам с COVID-19. Об этом сообщил в четверг, 22 июля, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

— Нами подготовлена соответствующая методическая база для регионов РФ и распространены материалы по оказанию психолого-психиатрической помощи при COVID-19. Анализируется передовой опыт регионов в этой сфере, — разъяснил Мурашко во время встречи по вопросам влияния пандемии коронавирусной инфекции на психическое здоровье населения и системы распространения услуг в Европейском регионе ВОЗ.

Министр заявил, что Минздрав также подготовил методическую базу для СМИ ввиду того, что выявлена прямая связь между частотой просмотра данных о коронавирусе и уровнем тревоги у жителей регионов. В том числе рекомендуется популяризировать научные знания, сообщает РИА Новости.

В среду, 21 июля, Михаил Мурашко отметил, что в России 198 тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы, а 5,2 тысячи пациентов находятся в реанимациях.