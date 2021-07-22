Немец Кунц высказался о возможном назначении тренером сборной России

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Штефан Кунц, выступающий главным тренером сборной Германии на Олимпийских играх, прокомментировал слухи о его назначении на пост главного тренера российской футбольной сборной.

— Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время. Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России, — рассмеявшись, произнес Кунц, слова которого приводит РИА Новости.

С 2016 года Кунц руководит молодежной сборной Германии. В средствах массовой информации его не раз называли одним из кандидатов на пост главного тренера команды России. В настоящее время Кунц находится в Японии, где руководит сборной Германии, выступающей на Олимпийских играх. В первом матче турнира его подопечные проиграли команде Бразилии со счетом 2:4 в рамках группы D.

В июле пост главного тренера сборной РФ покинул Станислав Черчесов, при котором команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата Европы, заняв последнее место в группе.

Черчесов возглавлял сборную с 2016 года. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира.

При этом, судя данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина российских граждан считает, что сборную страны по футболу должен возглавить отечественный тренер.