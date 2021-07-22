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СК попросил суд арестовать трех юношей, надругавшихся над 13-летней школьницей в Москве

Иван Юминов

Происшествия
СК попросил суд арестовать трех юношей, надругавшихся над 13-летней школьницей в Москве
Фото: СК РФ

Следствие ходатайствует об аресте трех юношей, которые обвиняются в надругательстве над 13-летней знакомой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 22 июля.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. По версии следствия, молодые люди в возрасте от 16 до 17 лет, находясь в квартире, подмешали в напиток знакомой неизвестное вещество.

После того как она оказалась в бессознательном состоянии, злоумышленники надругались над ней. Процесс они сняли на видео, а затем пригрозили ей, что покажут кадры знакомым, если та обратится в правоохранительные органы.

Позднее они действительно продемонстрировали видео приятелям. Школьница рассказала родителям об инциденте лишь спустя продолжительное время, после чего они обратились к правоохранителям.

Их задержали в короткий срок, а во время допроса каждый признал вину. Молодым людям предъявили обвинение, а теперь следствие просит суд заключить их под стражу, добавила Иванова.

Уголовное дело возбуждено по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

21 июля сообщалось, что молодой человек надругался над школьницей во время домашней вечеринки на северо-востоке города. Девятиклассница отпросилась у мамы к подруге с ночевкой. Там к ним присоединились юноша и его девушка.

Молодые люди решили «побаловаться» алкоголем. Спустя какое-то время девятиклассница потеряла сознание и очнулась лишь около часа ночи.

Вместе с ней в этот момент в комнате находились ее подруга и молодой человек, а сама жертва была лишь в одних трусах. Испугавшись, школьница сообщила обо всем родителям.

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