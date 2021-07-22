Охлобыстин рассказал, какую работу выполняет Ефремов в колонии

Фото: АГН Москва / Мосгорсуд

Актер, режиссер и писатель Иван Охлобыстин рассказал, к какой работе в колонии привлекли его друга и коллегу Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП.

— Он делает молнии, он не пошел на какие-то клубные должности. Он человек очень совестливый, вся эта каша, паника и некрасивость, которые произошли тогда, и катастрофа, конечно, и все то ужасное, что было, они связаны были с его неготовностью, — приводит слова Охлобыстина РИА Новости.

Актер отметил, что Ефремов хорошо выглядит и имеет возможность общаться с близкими. Охлобыстин выразил сожаление по поводу того, что его друг освободится уже будучи пенсионером и не успеет сделать для театра всего, что мог бы за годы заключения.

— Он убил человека, что тут говорить, и он это понимает лучше меня, для этого ему никаких ни судей, ни наставников не нужно. Наверное, хорошо, что его посадили, потому что если бы не посадили, он бы на себя руки наложил, — заключил артист.

Известно, что Михаил Ефремов стал крестным отцом одной из дочерей Охлобыстина — Анфисы, родившейся в 1996 году.

8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП, которое спровоцировал Ефремов. В результате аварии водитель второго автомобиля Сергей Захаров скончался. Экспертиза установила, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным и приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до семи лет и шести месяцев. Суд частично удовлетворил исковые требования старшего сына Захарова.

В июне 2021 года адвокаты Ефремова подали кассационную жалобу, попросив смягчить его приговор из-за психического расстройства и выплаченной компенсации пострадавшей стороне.