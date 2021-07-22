Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала двухмесячного сына

Фото: facebook.com / viktoriaraidoscom

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос, которая два месяца назад стала мамой в третий раз, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию малыша.

— Знакомьтесь, это Гавриил, —подписала 44-летняя многодетная мама серию снимков с мальчиком.

Звезда шоу про экстрасенсов попросила подписчиков написать, на кого похож ребенок, так как члены ее семьи так и не смогли это определить.

Фолловеры Райдос не пришли к единому мнению.

«Пока что-то непонятно, между мамой и папой»; «На папу, а глаза все равно мамины»; «На вас, Виктория»; «На себя похож он»; «Я вижу взгляд папы»; «На Захара», — прокомментировали публикацию поклонники.

У звезды мистического шоу уже есть сын Захар и дочь Варвара.