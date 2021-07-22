Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала двухмесячного сына

Анастасия Колоскова

Общество
Звезда «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос показала двухмесячного сына
Фото: facebook.com / viktoriaraidoscom

Победительница 16-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос, которая два месяца назад стала мамой в третий раз, опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию малыша.

— Знакомьтесь, это Гавриил, —подписала 44-летняя многодетная мама серию снимков с мальчиком.

Звезда шоу про экстрасенсов попросила подписчиков написать, на кого похож ребенок, так как члены ее семьи так и не смогли это определить.

Фолловеры Райдос не пришли к единому мнению.

«Пока что-то непонятно, между мамой и папой»; «На папу, а глаза все равно мамины»; «На вас, Виктория»; «На себя похож он»; «Я вижу взгляд папы»; «На Захара», — прокомментировали публикацию поклонники.

У звезды мистического шоу уже есть сын Захар и дочь Варвара.

Читайте также:
ребенокучастница«Битва экстрасенсов»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте