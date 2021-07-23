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Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы
Фото: mos.ru
Россия, Москва, улица Удальцова, 43 Карта всех событий

На западе столицы произошел пожар в квартире жилого дома. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам источника «ВМ», возгорание случилось в доме № 43 на улице Удальцова.

— Один человек погиб, — рассказал собеседник издания.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

В четверг, 22 июля, квартира и шесть балконов загорелись в многоэтажном доме на улице Шолохова. В пожаре пострадали два человека.

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