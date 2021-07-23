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Синоптики сообщили москвичам о кратковременных дождях 23 июля

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили москвичам о кратковременных дождях 23 июля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В пятницу, 23 июля, столичный регион окажется под влиянием атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность, временами будут идти небольшие кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса. В Подмосковье температура ожидается 19-24 градуса тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и Подмосковье комфортная погода, содержание кислорода в воздухе в ранние утренние часы повышенное, нет палящего солнца. Такие благоприятные погодные условия позволяют вести обычный образ жизни, более активно заниматься спортом на свежем воздухе. Можно принимать солнечные и воздушные процедуры, лучше в первой половине дня и по щадящему режиму, начиная с небольших дозировок. Эти процедуры при хорошей переносимости оказывают закаливающее действие, снижают кислородный дефицит в организме, улучшают сосудистый тонус и нормализуют дыхательную функцию.

Москвичей предупредили о «температурных выбоинах» в выходные. Температура воздуха опустится на два-три градуса ниже многолетних значений.

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