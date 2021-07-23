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Более 10 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Жизненная ситуация» в центрах госуслуг

Михаил Алимов

Город
Более 10 тысяч москвичей воспользовались сервисом «Жизненная ситуация» в центрах госуслуг
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сервис «Жизненная ситуация» работает в центрах госуслуг столицы уже четыре года, за это время им воспользовались более 10 тысяч человек. С его помощью москвичи могут оформить все документы на приобретение жилья за одно посещение и у одного специалиста.

Он предоставляет значительный набор услуг. Среди них можно получить сведения из Единого государственного реестра недвижимости и информацию жилищного учета. Кроме того, специалист поможет провести инвентаризацию и предоставит информацию технического учета, рассмотрит заявление о распоряжении средствами материнского капитала и осуществит еще несколько услуг.

В таком формате у горожан экономится время — в первое посещение подаются необходимые заявления. После СМС-сообщения можно прийти и забрать то, зачем посетитель обратился.

В центрах госуслуг оформляются документы для девяти жизненных ситуаций, включая получение наследства и рождение ребенка.

Из-за эпидемиологической ситуации МФЦ работают в новом формате — часть услуг доступна по предварительной записи. Многие документы можно оформить самостоятельно онлайн. Для привитых граждан все услуги можно получить сразу по приходу в центр, записываться заранее не нужно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно у сервисов и услуг столицы был праздник — 14 июля 2021 года прошло ровно десять лет с момента начала работы первого сервиса на mos.ru. За десять лет количество обращений в год выросло с 57 тысяч до более 406 миллионов. В планах находится введение возможности получить большинство социальных услуг онлайн и реализация суперсервисов — когда несколько похожих по тематике услуг объединены в один кластер.

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