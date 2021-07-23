Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астрологи составили гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

Михаил Алимов

Развлечения
Астрологи составили гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака
Фото: Unsplash

Луна находится в Козероге, поэтому астрологи советуют начать делать запланированные ранее дела. Овны могут не особо торопиться с этим, Весы должны придерживаться строгого плана, а Тельцам советуют принять важное решение. Для них и других знаков зодиака специалисты составили гороскоп на 23 июля.

Овен

Главное — доделать запланированные дела до конца года. Несмотря на возникающие препятствия, они все успеют. Некоторым Овнам звезды говорят внимательнее присмотреться к людям. Есть шанс распрощаться с ненадежными людьми и не попасть в порочный круг. Совет специалистов — представители этого знака зодиака должны продолжить делать свои проекты с любовью.

Телец

Тельцы находятся в важном моменте своей жизни — им необходимо принять решение, которое обязательно изменит ее. Стоит оставаться самим собой в любой ситуации и избегать скупости, наслаждаясь изобилием вокруг.

Близнецы

Звезды советуют им посвятить время и средства на развитие собственных навыков. Необходимо выделить несколько часов в неделю на улучшение себя и не пропускать эти занятия. Возможно, это поможет в будущем.

Рак

Раки — интроверты. Именно поэтому возможность остаться наедине с собой они восприняли хорошо, ведь это шанс разобраться в своих корнях. Специалисты рекомендуют поменять что-то в привычной обстановке — сделать ремонт, например.

Лев

Для Львов сейчас самое время изменить что-то в своей карьере. Астрологи уверены: если есть какие-то планы в этом направлении, их пора реализовывать.

Дева

Звезды говорят Девам меньше обращать внимание на слова других людей. Важно то, что они чувствуют сами. Кроме того, если есть наметки будущих отношений, в этот день они могут воплотиться их в реальность. Специалисты советуют начать Девам строить совместные планы с кем-то.

Весы

Весам надо придерживаться строгого плана действий и не спешить. При этом не стоит останавливаться и бояться дальнейшего развития событий. Можно обратиться за советом к мудрой женщине из близких людей.

Скорпион

Для них этот день принесет эмоциональную разгрузку: звезды советуют побаловать собственного «внутреннего ребенка» и сделать что-то необычное. Например, нарисовать цветы на холсте или приготовить необычное блюдо. Если возникло чувство, что все сделано правильно, значит, можно продолжать радовать себя.

Стрелец

У Стрельцов есть отличная возможность решить семейные конфликты и финансовые проблемы. Для этого им необходимо проявить креативность и мыслить нестандартно.

Козерог

Им стоит отрешиться от фантазий, которые часто возникают в их голове. Паника и беспокойство ни к чему хорошему не приведут. Вместо пустых переживаний лучше открыто поговорить о проблеме с человеком.

Водолей

Для Водолеев пришла пора честно и открыто поговорить о назревшей проблеме. При этом не нужно бояться ранить собственные чувства и открыть сердце.

Рыбы

Вселенная на стороне Рыб. Она показывает это через множество сигналов. В том числе и встреч, которые, как известно, случайными не бывают, передает Пятый канал.

Недавно астрологи назвали четыре знака зодиака, которые притягивают деньги. Конечно, и им необходимо приложить усилия, чтобы их добыть, но у представителей этих знаков есть дополнительные преимущества.

Читайте также:
знаки зодиакаастрологиягороскоп
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте