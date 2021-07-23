Астрологи составили гороскоп на 23 июля для всех знаков зодиака

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Луна находится в Козероге, поэтому астрологи советуют начать делать запланированные ранее дела. Овны могут не особо торопиться с этим, Весы должны придерживаться строгого плана, а Тельцам советуют принять важное решение. Для них и других знаков зодиака специалисты составили гороскоп на 23 июля.

Овен

Главное — доделать запланированные дела до конца года. Несмотря на возникающие препятствия, они все успеют. Некоторым Овнам звезды говорят внимательнее присмотреться к людям. Есть шанс распрощаться с ненадежными людьми и не попасть в порочный круг. Совет специалистов — представители этого знака зодиака должны продолжить делать свои проекты с любовью.

Телец

Тельцы находятся в важном моменте своей жизни — им необходимо принять решение, которое обязательно изменит ее. Стоит оставаться самим собой в любой ситуации и избегать скупости, наслаждаясь изобилием вокруг.

Близнецы

Звезды советуют им посвятить время и средства на развитие собственных навыков. Необходимо выделить несколько часов в неделю на улучшение себя и не пропускать эти занятия. Возможно, это поможет в будущем.

Рак

Раки — интроверты. Именно поэтому возможность остаться наедине с собой они восприняли хорошо, ведь это шанс разобраться в своих корнях. Специалисты рекомендуют поменять что-то в привычной обстановке — сделать ремонт, например.

Лев

Для Львов сейчас самое время изменить что-то в своей карьере. Астрологи уверены: если есть какие-то планы в этом направлении, их пора реализовывать.

Дева

Звезды говорят Девам меньше обращать внимание на слова других людей. Важно то, что они чувствуют сами. Кроме того, если есть наметки будущих отношений, в этот день они могут воплотиться их в реальность. Специалисты советуют начать Девам строить совместные планы с кем-то.

Весы

Весам надо придерживаться строгого плана действий и не спешить. При этом не стоит останавливаться и бояться дальнейшего развития событий. Можно обратиться за советом к мудрой женщине из близких людей.

Скорпион

Для них этот день принесет эмоциональную разгрузку: звезды советуют побаловать собственного «внутреннего ребенка» и сделать что-то необычное. Например, нарисовать цветы на холсте или приготовить необычное блюдо. Если возникло чувство, что все сделано правильно, значит, можно продолжать радовать себя.

Стрелец

У Стрельцов есть отличная возможность решить семейные конфликты и финансовые проблемы. Для этого им необходимо проявить креативность и мыслить нестандартно.

Козерог

Им стоит отрешиться от фантазий, которые часто возникают в их голове. Паника и беспокойство ни к чему хорошему не приведут. Вместо пустых переживаний лучше открыто поговорить о проблеме с человеком.

Водолей

Для Водолеев пришла пора честно и открыто поговорить о назревшей проблеме. При этом не нужно бояться ранить собственные чувства и открыть сердце.

Рыбы

Вселенная на стороне Рыб. Она показывает это через множество сигналов. В том числе и встреч, которые, как известно, случайными не бывают, передает Пятый канал.

Недавно астрологи назвали четыре знака зодиака, которые притягивают деньги. Конечно, и им необходимо приложить усилия, чтобы их добыть, но у представителей этих знаков есть дополнительные преимущества.