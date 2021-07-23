Врач назвала продукты, которые нельзя употреблять накануне вакцинации

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Перед вакцинацией можно есть все, кроме продуктов, которые могут привести к возникновению аллергической реакции. Об этом заявила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

— Употреблять в пищу перед вакцинацией можно все. Это же не сдача крови на антитела. При этом если у человека есть склонность к каким-то аллергическим реакциям, то необходимо исключить из рациона продукты, способные вызвать обострение аллергии. А так, каких-либо особых ограничений нет, — пояснила врач.

Она также добавила, что, хотя и нет каких-либо строгих правил вакцинации и ревакцинации, все же есть некоторые рекомендации. Например, повторную прививку от COVID-19 нужно проводить спустя полгода после вакцинации, а при благополучной эпидемиологической ситуации — через год. По словам эпидемиолога, ревакцинацию можно делать любой из зарегистрированных в нашей стране вакцин. Вместе с тем необязательно делать это одним и тем же препаратом.

Как подчеркнула Елена Белякова, ревакцинация разными препаратами приводит к большей стимуляции иммунитета, отмечает «Радио 1».