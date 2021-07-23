Столичные госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист»

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

В столице сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Мотоциклист». Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

В рамках мероприятия полицейские проверяли исправность мотоциклов, наличие водительского удостоверения и установленных государственных регистрационных знаков.

— В результате мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 64 нарушения ПДД водителями мотоциклов. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, — говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП с участием водителей мотоциклов — нередкое явление на дорогах Москвы. Так, 12 июля сообщалось о гибели мотоциклиста в результате аварии на 78-м километре внешней стороны МКАД.

Днем позже, 13 июля, сообщалось, что водитель иномарки сбил мотоциклиста на улице Остоженке в центре столицы. А 21 июля в результате аварии в центре города мотоциклист впал в кому.