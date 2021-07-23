Пять человек пострадали в ДТП с участием легковушки и грузовика в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Первомайское Карта всех событий

Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе М3 «Украина» в Новой Москве. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на 41-м километре автодороги М3 «Украина» в поселении Первомайском. Водитель легковушки не справился с управлением и въехал в стоящий на проезжей части грузовик дорожной службы.

— В результате пострадали водитель иномарки и четыре пассажира, — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, два человека были доставлены в больницу с переломами и множественными ушибами. Остальные пострадавшие в аварии были отпущены домой после оказания медпомощи.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося, передает ТАСС.

В четверг, 22 июля, сообщалось о столкновении трех автомобилей на Ленинградском шоссе в Москве.