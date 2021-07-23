Активисты Совета ветеранов пожаловались на отсутствие помещений для работы

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Совет ветеранов в Северном Измайлове нуждается в дополнительных площадях под свою деятельность. Об этом активисты районного Совета ветеранов заявили на встрече с публицистом Анатолием Вассерманом.

— Районный Совет объединяет девять первичных организаций, на которые у нас всего три помещения. При этом в четвертом Совете полтора года уже идет ремонт. У восьмого и девятого вообще собственной площади нет. Чтобы приехать в районный Совет на Щелковском шоссе пожилым людям приходится добираться с другого конца района, — обратилась к Вассерману пенсионерка Татьяна Зотова.

Анатолий Вассерман считает, что что в этом вопросе нужно требовать от городских властей чёткого норматива, который будет регламентировать предоставление бесплатных досуговых помещений для пенсионеров и ветеранов.

—Пока не усвоят на всех уровнях, что деньги — это хорошее средство, но плохая цель, эта история будет продолжаться. Тут единственное решение — это добиваться какого-то чёткого норматива. Грубо говоря на столько-то человек — столько-то бесплатной досуговой площади. Такое решение можно продавить даже на законодательном уровне, — считает эрудит.

По мнению эрудита, московские пенсионеры, а особенно ветераны заслужили комфортных помещений под свою социально важную деятельность. И пока эти нормы не закреплены законодательно необходимо добиваться от московского департамента городского имущества выделения дополнительных площадей для размещения на них Советов ветеранов района. Вассерман уверен, что в том объёме жилых комплексов, которые будут строиться по близости по программе реновации должны найтись помещения, которые следует отдать под работу общественных ветеранских организаций.