«Район должен начинаться с парка, а не со свалки»: заявила Татьяна Буцкая

Фото: Анна Никитина

Лидер общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая встретилась с жителями Некрасовки, чтобы обсудить вопрос превращения бывшего полигона бытовых отходов в современный экологичный парк. По итогам встречи начат сбор подписей в поддержку инициативы.

В приемную «Совета матерей» поступило более 200 обращений от жителей Некрасовки, в которых они жаловались, что бывшая свалка площадью 1,5 гектара портит вид.

— На въезде в город или район гостей обычно встречает красивая вывеска, стела, экспозиция, символизирующая историю местного поселения. А мы видим мусорный полигон. Ситуацию срочно надо менять. Район должен начинаться с парка, а не со свалки,— подчеркнула Буцкая.

Она предложила на месте свалки обустроить парковый комплекс с детскими и спортивными площадками, а также с дорожками для прогулок. По ее словам, парк должен стать не только местом для семейного отдыха, но и визитной карточкой района. По окончании встречи волонтеры «Совета Матерей» начали сбор подписей в поддержку инициативы.

Напомним, в июне «Совет матерей» собрал тысячи подписей и добился выделения финансирования на ликвидацию свалки в Некрасовке на пересечении улиц Недорубова и Маресьева.