Парк «Патриот» покажет бронетанковую технику в движении

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Военно-патриотический парк «Патриот» приглашает посетителей 24 июля на танкодром Технического центра. В этот день бронетанковую технику можно увидеть в динамическом показе.

Танкодром Технического центра находится рядом к экспозиционным залам, в которых представлена уникальная коллекция как серийных, так и экспериментальных советских и российских танков и бронемашин, а также зарубежная техника от монстров Вермахта до современных образцов.

Гостям парка в движении будет представленсоветский легкий плавающий танк ПТ-76. Разработка танка стала результатом слияния опыта форсирования водных преград в годы Великой Отечественной войны с необходимостью создания новой, атомной эпохи, когда войскам предстояло действовать в условиях сплошных разрушений, с ходу форсируя водные преграды.

Танки ПТ-76 и разработанные на их базе многочисленные боевые и специальные машины участвовали во многих региональных конфликтах и войнах ХХ века. По состоянию на 2020 год ПТ-76 состоят на вооружении 15 стран мира.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте парка.