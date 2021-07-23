День сюрпризов и встреч: что ожидает каждый знак зодиака 23 июля

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Расположение звезд и планет сказывается на жизни людей. Астролог составил гороскоп для каждого знака зодиака на 23 июля.

Этот день обещает стать благоприятным для Овнов, несмотря на утренние разногласия с близкими. Астрологический эксперт рекомендует им подумать о том, как будут осуществляться давно забытые планы. В свою очередь Тельцы обретут энергию и силу. Вероятнее всего, им поступят заманчивые предложения, которые касаются работы либо участия в творческих проектах. А Близнецов ожидают финансовые вопросы. Вторую половину дня им лучше всего посвятить домашним делам.

Раков 23 июля ожидают конфликты. По мнению астролога, им следует проявить тактичность при высказывании собственной точки зрения. Львам эксперт посоветовал заняться укреплением иммунитета. День прекрасно подойдет для посещения лечебных процедур. А вот Девы в эту пятницу могут обрести гармонию, особенно в личной жизни. При этом им стоит пересмотреть свой рацион питания.

Тем временем Весов ждут приятные и неожиданные встречи, отмечает Newinform. Скорее всего, они будут удивлять друзей, коллег и близких своей оригинальностью. У Скорпионов получится завершить давно начатые дела. Астролог советует им посвятить день спортивным занятиям. Стрельцов в пятницу будут радовать неожиданными и яркими сюрпризами. Их ожидают финансовые вознаграждения.

Астрологический эксперт советует Козерогам проявить осторожность с деньгами 23 июля. Они могут быть обмануты. А вот Водолеев ждет интересный день. Вероятны новые знакомства. У Рыб этот день будет менее благоприятным. Им не рекомендуется делать дорогие покупки.