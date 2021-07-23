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Более 130 тысяч случаев безбилетного проезда выявили в московском транспорте

Илья Ашуров

Город
Более 130 тысяч случаев безбилетного проезда выявили в московском транспорте
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За первые шесть месяцев 2021 года в столице зафиксировано более 132 тысяч случаев безбилетного проезда. В абсолютном большинстве подобные нарушения происходят в наземном транспорте. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщили в государственном казенном учреждении (ГКУ) «Организатор перевозок».

— С января по июль в Москве было выявлено свыше 132 тысяч случаев безбилетного проезда, оплачивают штрафы в течение 60 дней около 45 процентов нарушителей, — рассказали в организации.

Также в учреждении пояснили, что в 90 процентов случаев безбилетный проезд фиксируют в наземном транспорте, где плата за проезд взимается посредством валидаторов.

Штраф за безбилетный проезд составляет одну тысячу рублей. Если его не оплатить в течение двух месяцев, то эта сумма увеличится вдвое, передает Интерфакс.

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