Названы знаки зодиака, которым не стоит садиться за руль в предстоящие выходные

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Некоторые люди могут проявлять большую невнимательность, чем другие. Астролог перечислил знаки зодиака, которым лучше не садиться за руль в предстоящие выходные — с 24 по 25 июля.

Овен

Представители этого зодиакального знака любят экстрим, поэтому частенько нарушают правила дорожного движения. Они не против устроить гонки с машинами, которые проезжают мимо. Овнам хочется быть первыми практически во всем, даже во время езды. Они являются прекрасными водителями, однако в ближайшие выходные существует риск, что они попадут в большое дорожно-транспортное происшествие.

Близнецы

Рожденные под этим созвездием люди должны воздержаться от поездок на дальние расстояния, потому что существует вероятность неблагоприятных событий. При этом они очень вспыльчивы и иногда не могут контролировать собственные эмоции. Астролог рекомендует им проявить большую внимательность на дорогах, а лучше всего посвятить 24 и 25 июля пешим прогулкам.

Весы

Они могут быть невнимательными. В предстоящие выходные у них получится сконцентрировать свое внимание лишь на чем-то одном. Рассеянность может особенно обостриться как раз в выходные. Поэтому астролог советует Весам отказаться от поездок на личном транспорте, отмечает Newinform.

Стрелец

Рожденные под этим зодиакальным созвездием являются прекрасными водителями. Однако и им нужно быть крайне аккуратными. Дело в том, что они частенько могут отвлекаться на телефон, находясь за рулем. Астролог советует Стрельцам воздержаться от дальних поездок за рулем.