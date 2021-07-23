Песков ответил на информацию о задержке поставок «Спутника V» в Аргентину

Фото: Администрация президента РФ

Трудности в поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Аргентину будут урегулированы, называть это срывом нельзя. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Не срыв, а задержки. Ведется напряженная работа, — цитирует представителя Кремля РБК.

Он также отметил, что приоритетом для российских властей остается обеспечение вакцинами непосредственно населения РФ.

По поводу выполнения обязательств по поставкам на международном уровне, Песков заявил, что они будут выполняться.

Пресс-секретарь подытожил, что РФПИ в настоящее время остается на связи с представителями аргентинской стороны.

До этого советница президента Аргентины попросила не считать ее письмо о «Спутнике V» угрозой. По ее словам, придавать особое значение письму, опубликованному ранее в газете La Nación, не стоит.

В четверг, 22 июля, в газете La Nación появилось письмо руководству фонда, в котором советница президента Аргентины попросила в срочном порядке выслать в страну партии второго компонента вакцины «Спутник V», потому как из-за задержек в поставках между странами существует риск прекращения сотрудничества.