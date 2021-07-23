Психолог оценил, сможет ли человечество в будущем отказаться от смартфонов

Фото: Pixabay

В будущем люди все больше будут использовать для звонков другие устройства, например, умные наушники и часы. Однако большое количество функций в смартфонах делает гаджеты универсальными, и пока заменить их нечем. Кроме того, смартфоны быстро формируют зависимость. Об этом эксперты рассказали «Вечерней Москве».

Футуролог Данила Медведев предположил, что в будущем получат популярность наушники и часы с функцией звонков, умеющие работать без смартфона.

— Вероятность того, что человечество полностью откажется от смартфонов, крайне мала. Скорее всего, для звонков будут активно использоваться устройства в виде наушников. Если сейчас они привязаны к смартфонам, то в будущем могут стать самостоятельными. Так же как первые умные наручные часы работали только со смартфоном, а потом появилась возможность звонить без него, — рассказал специалист.

Медведев объяснил, почему человеку будет трудно перестать пользоваться смартфоном: гаджеты поддерживают все больше важных функций, включая коммуникацию и платежи.

С мнением футуролога согласен психолог Андрей Зберовский. Он отметил, что избавиться от зависимости очень сложно.

— Человек, который пользовался смартфоном длительное время, на кнопочный телефон уже не перейдет. Потому что смартфоны вызывают достаточно серьезную психологическую зависимость. Люди не готовы отказаться от комфортного уровня связи и интернета, — рассказал собеседник «ВМ».

Комментируя сообщение о росте продаж кнопочных телефонов (за первое полугодие 2021-го их было продано на 6,7 процента больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года), Зберовский предположил, что это не связано с отказом от смартфонов.

По словам специалиста, кнопочные телефоны часто покупают для подростков: родители таким образом пытаются обезопасить детей от сцен насилия в интернете. Также некоторые компании обеспечивают такими телефонами своих сотрудников, чтобы они использовали их только для рабочих звонков, заключил специалист.