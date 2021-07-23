«Клубный» дом с уникальной архитектурой появится на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Россия, Москва, Южный административный округ, Даниловский район, жилой комплекс Зиларт, 17 Карта всех событий

В московском ЖК «ЗИЛАРТ» построят «клубный» дом. Его спроектировали сразу четыре архитектурных бюро. Из особенностей здания можно выделить невысокую этажность и небольшое количество квартир, а также уникальную архитектуру. Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

— Семнадцатый дом в «ЗИЛАРТ» выполнен в виде четырех корпусов, которые спроектировали четыре архитектурных бюро. В одном из них (авторства Wowhaus) разнообразие поверхностей фасада достигается за счет применения клинкерного кирпича с декоративным обжигом, что обеспечивает сложную, меняющуюся текстуру. При этом пластика такого фасада подчеркивается при помощи комбинирования светлых и темных оттенков кирпича, — рассказал он.

Отличие концепции «клубного» дома состоит в особом соотношении трех параметров — плотности расселения, этажности и площади общественного пространства. В этом здании находятся 96 квартир. Оно насчитывает семь этажей и обладает просторными коммерческими помещениями.

Из архитектурных особенностей фасада можно выделить пилястры, карнизы, а также металлические элементы, интегрированные в него. Фасад обращен к пешеходной улице Татлина.

— Особый акцент сделан на торцевых фасадах. Всю их площадь занимают вертикальные пилоны, которые придают дому дополнительную глубину и объем. Первый этаж здания выполнен при помощи сплошного остекления: такой прием позволяет достичь максимально возможного эффекта проницаемости, а также визуально приподнимает композицию фасада над уровнем земли, — рассказали архитекторы из Wowhaus.

Проект дома разработали четыре архитектурных бюро: DROM, SVESMI, Wowhaus и MOSSINE partners. Специалисты бюро «МЕГАНОМ» смогли связать их решения воедино и создать гармоничный и цельный проект. Сдадут в эксплуатацию дом в третьем квартале 2021 года.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 июля вручил горожанам премии за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства. Их реализация должна способствовать формированию комфортной городской среды и перспективному развитию строительной отрасли в городе.